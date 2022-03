A Zulte, on respire : "On est désormais quasiment sauvés"

Zulte Waregem a pris les trois points contre Eupen et est pratiquement sauvé en Jupiler Pro League avec trois matchs encore à jouer. Il y a beaucoup de soulagement au Gaverbeek.

"On est désormais quasiment sauvés ou déjà sûrs à 80%. Il faut attendre, mais c'est un immense soulagement. Parfois, il faut avoir de la chance dans un match et c'est très gratifiant", a déclaré Jean-Luc Dompé.

"Maintenant, nous pouvons peut-être jouer avec un peu plus de liberté et montrer que nous ne devrions pas être à la 16e place. Cet énorme soulagement devrait pouvoir nous emmener plus loin."

Un sentiment également présent chez Alessandro Ciranni, auteur d'un très beau but ce week-end : "C'est un grand pas vers le maintien. Il ne faut pas regarder les autres équipes et ne pas rester les bras croisés, mais c'est une bonne chose."

"Nous n'avons pas joué notre meilleur football ces dernières semaines, mais cela a aussi à voir avec le stress. Espérons qu'il y aura une baisse maintenant et que nous sommes partis pour d'autres grands matchs cette saison avec un meilleur football. On veut encore prendre des points", a déclaré un Jelle Vossen toujours combattif.

Pour Timmy Simons, la saison n'est pas encore finie

"Il y a encore beaucoup de marge de progression, mais nous avons fait un grand pas vers le maintien", a réagi le T1 de l'Essevee Timmy Simons. "Nous obtiendrons des points de cette façon, j'en suis sûr. Notre saison n'est pas encore terminée, nous voulons encore jouer de grands matchs."

"Sous la pression, vous perdez beaucoup de vos qualités. Mais on voulait prendre 6 sur 6 contre Seraing et Eupen à domicile et on a réussi. L'énergie et la passion sont très importantes et parfois plus importantes qu'un bon football dans des moments comme celui dans lequel nous nous trouvons. C'est bien d'être récompensé pour notre travail acharné et la responsabilité que certains joueurs ont prise."