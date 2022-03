Dante va manquer un choc avec l'OGC Nice

Son club a essayé de faire son maximum pour l'avoir au coup d'envoi.

Coup dur confirmé pour l’OGC Nice et son défenseur central Dante (38 ans, 27 matchs en L1 cette saison). Après son expulsion sévère contre Montpellier (0-0) le week-end dernier, et alors que le Gym a tenté en vain de faire annuler la sanction, le capitaine des Aiglons s’est, comme prévu, vu infliger un match de suspension par la commission de discipline de la LFP et manquera par conséquent le choc pour la 2e place contre l’Olympique de Marseille dimanche soir (20h45) en Ligue 1.

Une mauvaise nouvelle pour les Niçois et leur entraîneur Christophe Galtier.