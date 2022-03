🎥 Le but splendide de Florian Thauvin au Mexique

Comme André-Pierre Gignac avant lui, Florian Thauvin est allé chercher le bonheur au Mexique.

Et l'ancien de l'Olympique de Marseille s'épanouit. Florian Thauvin compte 18 matchs cette saison pour 4 buts toutes compétitions confondues, et a ajouté à son compteur une merveille cette nuit : lors du match entre les Tigres et le CF Monterrey, Thauvin a envoyé un centre-tir lointain qui a lobé le portier adverse. Lui et Gignac, également buteur, ont permis aux Tigres de l'emporter dans ce derby de Monterrey.