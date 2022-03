🎥 Nicolas Raskin a dû changer de coupe de cheveux : "On se ressemblait trop"

Si vous vous demandiez pourquoi Nicolas Raskin se décolorait les cheveux, vous avez désormais la réponse.

Nicolas Raskin a arboré pendant quelques mois une coupe de cheveux péroxydée au Standard, et il a expliqué dans un épisode de "Enchanté", podcast de l'Union Belge, les raisons de ce changement de look : "Ca date de l'époque où le coach Montanier était au Standard. J'ai un coéquipier qui a plus ou moins la même taille et les mêmes cheveux, et il fallait qu'on change quelque chose pour qu'il ne nous confonde plus. Donc j'ai changé mes cheveux", raconte le médian Rouche.

Voilà un mystère résolu. Reste à savoir qui était ce fameux coéquipier ...