Marc Overmars débarque à l'Antwerp !

Il avait démissionné du côté de l'Ajax il y a trois semaines après s'être tristement distingué pour avoir envoyé des dizaines de messages à caractère sexuel à des collègues féminines.

L'Antwerp a engagé un grand nom comme directeur sportif : Marc Overmars. Le Néerlandais était directeur sportif de l'Ajax depuis 2012 où il a réalisé de très belles choses ces dernières années. En 2017, le club amstellodamois a joué la finale de l'Europa League et en 2019 les demi-finales de la Ligue des champions. Cette saison, l'Ajax a terminé à la première place de son groupe avec 18 sur 18 malgré l'élimination en huitième de finale contre Benfica. Tous ces succès ont valu à Overmars en décembre une prolongation de contrat jusqu'en 2026 à l'Ajax, qui a également remporté le titre ces trois dernières années.

Après le scandale #MeToo qui a éclaté autour de l'émission de divertissement néerlandaise The Voice of Holland, le CEO de l'Ajax, Edwin van der Sar, a reçu de nombreuses plaintes de membres féminins du personnel concernant Overmars. ce dernier a reconnu son erreur et la collaboration a pris fin immédiatement.



Son comportement n'a pas empêché le président de l'Antwerp, Paul Gheysens, de le nommer directeur sportif. Jusqu'à présent, le directeur général Sven Jacques était en charge des questions sportives. Overmars sera présenté ce lundi à 13h.