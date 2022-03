Timmy Simons : "Nous aurions pu faire un peu plus"

Zulte Waregem s'est incliné 1-0 à l'Antwerp ce samedi soir. Timmy Simons n'avait pas de grandes attentes, mais aurait aimé voir son équipe être plus solide.

"Nous avons apporté trop peu, notamment dans la possession du ballon", a déclaré Timmy Simons à l'issue de la rencontre. "Nous avons joué sur nos forces défensives, mais une fois en possession du ballon, il faut aussi apporter quelque chose. Nous aurions dû mieux faire mal à l'Antwerp. Quand tu perds la balle à ce niveau, tu es puni."

Zulte Waregem n'est pas venu au Bosuil avec de grandes attentes. Pourtant, il aurait aimé que son équipe joue un peu plus. "Nous ne nous attendions pas à faire la différence, mais nous aurions pu faire un peu plus. Au vu de la pression et des occasions, Anvers méritait de gagner."