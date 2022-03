Frenkie de Jong ravi de la renaissance du Barça : "Ils ont ajouté de la qualité à l'effectif"

Appelé en équipe nationale par Louis Van Gaal, Frenkie de Jong termine ainsi une solide période en club au sein d'un Barça qui revit.

Sous les ordres de Xavi, le Barça tourne très bien et est remonté au classement après avoir notamment balayé l'Atletico et le Real en championnat.

"Nous jouons très bien, et je me sens très bien au club. Je n'ai rien de négatif à dire, vraiment ce sujet. Nous avons commencé à mieux jouer en tant qu'équipe, et pour le coup mes performances individuelles se sont également bien améliorées", explique le médian dans les colonnes d'El Mundo Deportivo.

L'ancien joueur de l'Ajax estime que les arrivées de Dani Alves, Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré cet hiver ont également été très importants : "Les nouveaux ont ajouté de la qualité à l'effectif. Nous avons désormais plus d'options que les mois précédents, et cela me facilite beaucoup la tâche."

A dix rencontres de la fin de la saison, le Barça a encore un beau coup à jouer, tout comme en Europa League avec l'Eintracht Frankfurt qui se dresse sur sa route.