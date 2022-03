Des discussions concernant la BeNeLeague ont eu lieu, l'Antwerp en fait partie

Avec l'arrivée du nouveau directeur général de la Pro League, la BeNeLeague revient également sur le devant de la scène.

L'idée de la BeNeLeague existe depuis des années. Il est clair que les clubs belges et néerlandais y travaillent encore et que les clubs d'Eredivisie font pression en ce sens.

Het Laatste Nieuws souligne qu'il y a eu récemment une consultation entre les grands clubs belges (le Club de Bruges, Anderlecht, Genk, La Gantoise et le Standard de Liège) et néerlandais (l'Ajax, le PSV, Feyenoord, l'AZ, Utrecht et Vitesse) et l'UEFA au sujet d'une BeNeLeague. L'Antwerp serait également impliqué dans les négociations aux côtés du G5.

L'UEFA a écouté avec intérêt, semble-t-il. Le projet ne peut réussir que s'il y a autant de tickets européens pour la nouvelle copétition que les deux pays en ont actuellement séparément avec leur championnat respectif.