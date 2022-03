Draxler en route pour LaLiga?

L'international allemand veut jouer plus à l'approche de la Coupe du Monde.

Peu titularisé au Paris Saint-Germain, Julian Draxler (28 ans, 24 apparitions et 2 buts toutes compétitions cette saison) a ouvert samedi la porte à un départ l'été prochain afin d'obtenir plus de temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2022. Et justement, un club est très intéressé par le milieu offensif parisien : le FC Séville.

Selon le média andalou Estadio Deportivo, le directeur sportif sévillan Monchi rêve depuis plusieurs années d'attirer l'international allemand. Le dirigeant espagnol compte profiter des envies du joueur pour essayer de boucler son arrivée lors du prochain mercato. Le PSG ne devrait pas se montrer trop gourmand pour un élément sous contrat jusqu'en juin 2024 et considéré comme une solution de remplacement. Mais le salaire de l'Allemand (562 000 € par mois) pourrait être un frein pour Séville.