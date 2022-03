Le Bayern sur un deuxième joueur ajacide?

Après s'être intéressé à Gravenberch.

Longtemps annoncé au FC Barcelone, Noussair Mazraoui (24 ans, 22 matchs et 5 buts en championnat cette saison) semble s'éloigner chaque jour un peu plus de la Catalogne. Et le Bayern Munich tente d'en profiter. Selon la Sky, le club allemand a proposé un salaire annuel supérieur à 10 millions d'euros brut au latéral droit de l'Ajax Amsterdam, libre en juin prochain.

Pour le moment, l'international marocain n'a pas encore pris de décision. Il est tenté par l'intérêt du Bayern mais souhaite étudier toutes les options. Le Borussia Dortmund et le Milan AC sont également sur les rangs.