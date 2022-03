Refus de jouer et de serrer la main, carton rouge, élimination : la France se ridiculise en 2010

Tout le monde se souvient de la coupe du Monde 2010 des Bleus, et de l'histoire du bus, mais la France - Afrique du Sud avait aussi défrayé la chronique.

Tout le monde se souvient de la coupe du monde 2010 de la France. Entre la main d’Henry pour la qualification face à l’Irlande, le premier match avec les propos d’Anelka, le renvoi de ce dernier et la fameuse grève du bus à Knysna : le ridicule ne tue pas, c’est vrai, mais cela ressemblait tout de même à un suicide sportif.

Bref, après deux rencontres, la France n’a qu’un seul petit point sur 6 (0-0 contre l’Uruguay, défaite contre le Mexique) et dans un climat de tension comme cela n’a jamais été observé par le passé, les Bleus affrontent l’Afrique du Sud. C’est assez bizarre, mais la France peut encore se qualifier en cas de lourde victoire contre l’organisateur et s’il y a un vainqueur entre le Mexique et l’Uruguay.

Avant la rencontre, la tension augmente déjà d’un cran. Eric Abidal refuse de jouer cette rencontre et le dit clairement à Raymond Domenech. Le match débute en mode mineur, mais l’Afrique du Sud ouvre le score, avant la carte rouge reçue par Gourcuff pour un coup de coude. Le deuxième but des locaux arrive dans la foulée, avant que Malouda ne marque… le seul but français dans cette coupe du monde.

Une fois le match terminé, un peu comme une cerise de honte sur le gâteau de la tristesse, Raymond Domenech refuse de serrer la main de Carlos Alberto Perreira, le sélectionneur brésilien de l’Afrique du Sud. La cause ? Il avait déclaré que la France ne méritait pas d’être qualifiée à la suite de la main d’Henry. Ce sera son dernier fait d’arme avant d’être démis de ses fonctions.

Ce mardi soir, l’équipe de France va retrouver l’Afrique du Sud, dans un autre contexte, avec d’autres joueurs et le titre de champion du monde de 2018 a effacé ce douloureux souvenir qui a longtemps permis au monde entier de se moquer de l’équipe de France. A raison…