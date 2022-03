Officiel : Ruud van Nistelrooij sur le banc du PSV la saison prochaine

Le PSV a décidé de ne pas prolonger le contrat de Roger Schmidt.

L'Allemand sera remplacé par un banc inédit composé de Fred Rutten (ex-Anderlecht), Ruud van Nistelrooij, André Ooijer (ex-PSV, Ajax) et Javier Rabanal qui arrivera de Willem II.

Véritable machine à buts lors de sa carrière de joueur, RvN a ensuite rapidement rejoint le banc de touche pour débuter une carrière d'entraîneur.

Assistant dans le staff de l'équipe nationale néerlandaise sous Guus Hiddink, Danny Blind et Frank de Boer, il a également été entraîneur des jeunes au PSV pendant des années. Il est à la tête de Jong PSV (réserve) cette saison, où évolue le Belge Johan Bakayoko.

𝚅𝚊𝚗 𝚃̷𝚑̷𝚎̷ 𝙾𝚞𝚛 𝙼𝚊𝚗.



𝐑𝐮𝐮𝐝 𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥𝐫𝐨𝐨𝐢𝐣 🔴⚪

Our new head coach,

starting next season. pic.twitter.com/cp80IbEtg7