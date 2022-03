Le Mondial au Qatar : "Les gens ont besoin d'un moment de normalité et de rassemblement"

A la veille du tirage au sort, le président de la Fifa a tenu un petit discours concernant l'organisation du Mondial en cette fin d'année.

Gianni Infantino a fait un discours en marge de l'un des derniers gros événements avant le coup d'envoi du Mondial 2022 : le tirage au sort des poules.

Pour le président de la Fifa, "le sport et le football peuvent effectivement essayer d'unir un peu les gens. Mandela a dit que le sport avait le pouvoir de changer le monde".

"Et le fait que nous sortons d'une pandémie où nous nous sommes cloîtrés, et qu'en ce moment nous sommes dans une situation où il y a une guerre en Europe, des conflits terribles dans d'autres parties du monde, il ne faut pas l'oublier non plus."

Et d'ajouter, "je pense donc que le monde a besoin d'un moment de, je ne sais pas comment l'appeler, de normalité et de rassemblement."