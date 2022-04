Fortunes diverses pour les internationaux du Standard : "Une situation difficile à vivre, des visages assez marqués"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège reçoit l'Union Saint-Gilloise lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Luka Elsner a donné des nouvelles de son noyau avant la réception de l'Union Saint-Gilloise. "Tous les internationaux sont rentrés. Tapsoba (coup derrière le genou) et Cimirot (mollet) sont arrivés avec des petits bobos, et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils n'ont pas disputé la dernière rencontre avec leur sélection. Nous ferons un état des lieux ce samedi. De plus, Arnaud Bodart présente un état grippal avec de la fièvre depuis hier. Laifis est toujours en convalescence tandis que Raskin continue à se soigner. Hors de question de prendre des risques avec lui, il ne sera pas sur le terrain avant le 10 avril", a souligné le technicien franco-slovène.

Certains joueurs sont revenus en bord de Meuse avec des fortunes diverses. Selim Amallah (Maroc) est rentré avec le sourire tandis que d'autres avaient le moral au plus bas. Moussa Sissako (Mali) était très affecté après avoir été coupable d'un but contre son camp et son carton rouge avec le Mali. À sa sortie du terrain, il avait les mains en sang après avoir donné des coups de poing dans une vitre. "Des évènements qui font extrêmement mal avec ce contexte qualificatif pour la Coupe du monde. Cela lui fait du bien de revenir et de s'entraîner avec nous. Il faut toujours tirer des leçons et des enseignements dans le football. Un moment délicat pour lui, nous sommes là pour l'accompagner, mais il est aussi là pour apprendre. Une situation difficile à vivre. Il y a toujours un lendemain", a confié l'ancien coach de Courtrai avant d'évoquer Samuel Bastien et Merveille Bokadi éliminés avec la République Démocratique du Congo.

"Des visages assez marqués car l'opportunité de disputer un Mondial ne se présente pas souvent. Je comprends leur déception mais je pense qu'ils seront capables de retrouver de l'enthousiasme pour jouer contre l'Union. Il faut bien terminer la saison", a conclu Elsner.