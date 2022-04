Le sélectionneur du Mali limogé

Le sélectionneur du Mali, Mohammed Magassouba, a été licencié ce vendredi.

Éliminé en barrages pour le Mondial 2022, avec notamment une terrible contre-performance du pauvre Moussa Sissako (Standard) auteur d'un but contre son camp et exclu lors du match aller, le Mali a décidé de se séparer de son sélectionneur. Mohammed Magassouba, 64 ans, était en poste depuis octobre 2019 à la tête des Aigles. Il avait emmené le Mali en 8es de finale de la dernière CAN, mais n'aura donc pas survécu à cette élimination face à la Tunisie en route vers le Mondial 2022.