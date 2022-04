Riyad Mahrez : "J'ai été touché à la lecture des messages de certains"

Après l'élimination de l'Algérie en barrages du Mondial 2022, le joueur de Manchester City n'échappe pas aux critiques.

Riyad Mahrez (31 ans, 75 sélections et 26 buts) est accusé par certains de s’impliquer plus avec Manchester City qu'avec l'Algérie. Des commentaires qui ne laissent pas le capitaine des Fennecs insensible. "J'ai toujours été très franc dans ma carrière comme dans ma vie", a réagi l'ailier sur Twitter. "Je me dois donc de vous le dire aussi. J'ai été touché à la lecture des messages de certains, qui mettent en cause l'amour que j'ai pour ce maillot et ma volonté de le défendre. Vous comparez mon club et mon pays alors que c'est incomparable, sachez que c'est une fierté immense pour moi de venir jouer pour mon pays."

"Ça fait 8 ans que je porte ce maillot et ce drapeau partout dans le monde, et si je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, je sais que l'Algérie est et sera toujours dans mon cœur à jamais", a conclu Mahrez.