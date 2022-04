Deinze écarte largement le RWDM et offre le titre à Westerlo !

Westerlo devait espérer que le RWDM ne l'emporte pas pour pouvoir célébrer son sacre ce soir. Et c'est chose faite, largement.

En clôture de cette 26e journée de D1B, Deinze recevait le RWDM. Une rencontre sans enjeu pour Deinze, mais bien pour le RWDM, qui pouvait encore espérer remporter le titre au nez et à la barbe de Westerlo, même si ce scénario semblait difficilement imagineable. Ce soir, l'incertitude est levée: C'est Westerlo qui remporte le titre et qui file directement en D1A !

En effet, les bruxellois se sont lourdement inclinés sur la pelouse du désormais troisième du championnat (3-0). Le RWDM ne semble jamais rentrer dans sa rencontre, et dès la 25e minute, Deinze ouvre le score sur un but contre son camp signé Vorogovskiy. Alors que les Molenbeekois doivent désormais marquer à deux reprises pour encore croire au titre, Dansoko double la mise à l'heure de jeu et sacre quasiment Westerlo. Challouk, déjà à la passe décisive sur le but de Dansoko, recoit un ballon de...Dansoko et vient lever les dernières incertitudes quant à l'issue de la rencontre.

Westerlo profite donc de ce résultat pour pouvoir mathématiquement fêter son titre de champion et sa montée en D1A. L'affiche des barrages opposera donc Seraing au RWDM.