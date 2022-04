Tous les matchs ne se joueront pas en même temps : Antwerp-Cercle et Eupen-Ostende déplacés !

La Pro League a annoncé ce dimanche soir que deux rencontres ne se joueront pas le dimanche comme prévu lors de la dernière journée, mais le samedi.

L'Antwerp étant assuré des Champions Playoffs et le Cercle de Bruges n'entrant plus en ligne de compte pour les Europe Playoffs, la rencontre entre les deux équipes aura lieu samedi à 20h45. Même constat pour le match entre l'AS Eupen et le KV Ostende, les deux équipes ne jouant plus rien, étant sauvées et hors de portée du top 8. Leur match aura lieu samedi à 18h30.

Tous les autres matchs se disputeront comme prévu dimanche, en même temps, en raison des enjeux encore existants. Le dernier billet pour le top 4 doit encore être distribué à Gand ou Anderlecht, tandis que Saint-Trond, Genk et Charleroi se disputent deux places dans le top 8.