Le Real Madrid aurait pris une décision concernant Eden Hazard

La situation du Belge à la Casa Blanca s'aggrave de semaine en semaine.

Vu son temps de jeu passé de famélique à inexistant depuis début 2022 sous Ancelotti, on se demande bien quel sera le futur d'Eden Hazard sous la vareuse Merengue.

Selon le journal AS, le Real et son président Florentino Perez auraient un plan pour récupérer des liquidités sur un transfert du Belge, arrivé en grandes pompes en 2019 pour 115 millions d'euros.

Ecarté des terrains suite à l'enlèvement de sa plaque de titane, le Brainois serait "out" jusqu'à la fin de la saison, et ne devrait ensuite plus porter les couleurs du club. Le Real Madrid voudrait en effet le prêter la saison suivante, afin que ce dernier se relance en vue de la Coupe du monde, mais aussi et surtout dans le but de le vendre à l'été 2023 à un an de la fin de son contrat.