Seraing, la dure réalité

Ca y est : les Métallos sont assurés de disputer les barrages après leur nul face à Ostende. Une énième rencontre où Seraing a joué avec son bonheur et a perdu des points. Dorénavant, les yeux seront rivés sur une double confrontation cruciale.

Alors que le score au marquoir indiquait 1-2 et que l'on s'approchait des arrêts de jeu de la rencontre, Cissé a ponctué son match - très - compliqué par une faute de main tout à fait évitable et offert le penalty de l'égalisation à Gueye. Si Ostende s'est maintenu grâce à ce nul, rester en D1A passera par un barrage contre le RWDM pour les Sérésiens.

"Je viens de leur dire que moi je suis fier d'eux, de leur prestation. Je leur ai dit que c'était la meilleure équipe ce soir", a déclaré Jean-Louis Garcia au micro d'Eleven Sports après cet énième dérapage dans leur saison. "On a malheureusement pas gagné le match. Il nous a manqué quelques minutes. Bien sûr qu'on est très frustrés de la décision du VAR, même si elle est juste." Ces mots en disent long : on a toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose à ce Seraing cette saison. Que ce soit du réalisme, de l'efficacité, du mental,... Au final, ce n'est pas uniquement ce penalty qui devrait frustrer les Liégeois, c'est l'ensemble de leur saison jusqu'ici. On ne compte plus le nombre de fois où Seraing avait les moyens de faire beaucoup mieux (contre l'Antwerp ou Zulte, pour ne citer que ces exemples récents). Comme si le sort s'acharnait, mais aussi que la machine était bel et bien complètement grippée.

L'espoir est-il encore présent ? Garcia l'assure en tout cas. "L'espoir est énorme. Je suis gonflé à bloc et j'espère que mes joueurs vont me suivre. On est sur le bon chemin."

Néanmoins, ce barrage, il est dans toutes les têtes, depuis longtemps. Comme si le club était en fait condamné depuis plusieurs semaines à le disputer alors qu'Eupen, Ostende et surtout Zulte étaient encore à portée. Un manque d'ambition ? Ou un aveu de faiblesse ?

Dans ma tête, je prépare ce barrage depuis un moment quand même - Jean-Louis Garcia

"Moi dans ma tête, je prépare ce barrage depuis un moment quand même. On a failli se donner encore l'espoir d'être vivant encore une semaine, mais on est barragiste, le Beerschot aimerait être à notre place. Et on joue pas cela sur un match, on le joue sur deux matchs. Et sur deux matchs normalement c'est la meilleure équipe qui l'emporte."

Un discours plutôt équivoque, teinté de confiance mais aussi de résignation. Et si le coach veut bien le laisser croire et envoyer des signaux d'odeur de sainteté au Pairay, les derniers résultats ne laissent absolument pas entrevoir un barrage gagné d'avance. Seraing depuis 2022, c'est seulement deux victoires (contre un Beerschot et un Standard malades), et trois nuls. Et si les qualités de nombre de ses joueurs sont connues de tous (Bernier, Maziz, Mikautadze, Dietsch, Kilota, Jallow, Dabila,...), la situation sportive et "performative" est grippée, c'est indéniable.

Après un match où l'on espère alors que les Métallos évolueront "libérés" - dans le sens où ils sont assurés de disputer le barrage et pour lequel ils doivent se préparer - contre un Genk obligé de gagner, ce sera la double confrontation la plus importante de la saison les 23 et 30 avril.

Face au RWDM, qui a montré de superbes qualités cette saison en D1B et qui semble plus motivé que jamais à remonter en D1. Même si la défaite de ce week-end face à Deinze (0-3) a terni un peu le bilan actuel, les Bruxellois sont dans une excellente dynamique. La confiance est assurément dans leur camp. Il leur reste alors deux matchs au sommet mais sans enjeu face à Waasland-Beveren et Westerlo. Seraing aura 13 jours de repos, le RWDM 6. Autant dire qu'une nouvelle fois, le rythme penchera du côté Molenbeekois.

Enfin, et afin de nuancer les a priori de cette rencontre, il faut noter que Seraing avait gagné 3 de ses 4 confrontations la saison dernière de D1B face au RWDM. Sauf que ce n'est plus du tout les mêmes équipes, ni la même situation...