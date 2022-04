Un ancien coach du KVO, OHL et Dender débarque à Lokeren-Temse

Maintenant que Lokeren-Temse joue en deuxième division amateur, ils ont un peu disparu des projecteurs. Mais le club est toujours plein d'ambitions.

Lokeren-Temse veut retrouver le monde professionnel au plus vite, et pour cela, ils ont réussi à signer un entraîneur très expérimenté pour y parvenir. Il s'agit de Jean-Pierre Vande Velde. Le technicien belge âgé de 67 ans s'était fait connaître en faisant monter FC Dender de la troisième à la première division. Par ailleurs, il a également été entraîneur au KV Ostende et à OHL par le passé.

"C'est un énorme défi mais aussi une incroyable opportunité que je veux saisir à deux mains", a déclaré Vande Velde par le biais des canaux du club. "Il y a beaucoup de potentiel dans ce groupe. Je suis les performances depuis un certain temps et je souhaite que Lokeren-Temse puisse renouer avec son histoire."