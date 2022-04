Luc Nilis pas contre un retour à Eindhoven : "Je ne dis jamais jamais au PSV"

L'ancien Diable Rouge a récemment été nommé entraîneur des jeunes attaquants à l'académie de Genk.

Luc Nilis combine actuellement deux rôles, celui d'entraîneur des jeunes attaquant à Genk et d'entraîneur principal au SV Belisia.

Pourtant, il n'exclut pas de relever un nouveau défi à l'avenir. Et avec Ruud van Nistelrooy nommé T1 du PSV pour la saison prochaine, l'ouverture pourrait venir d'Eindhoven.

En effet, les deux hommes ont évolué ensemble dans le passé. De plus, Van Nistelrooy est en train de composer son staff technique, et c'est dans cette optique que le Belge ne dirait pas non à un retour au Philips Stadion.

"Je ne dis jamais jamais au PSV. La reconnaissance que je reçois encore aujourd'hui de la part de certains supporters du PSV me fait toujours très plaisir et cela reste un club que je suis toujours de près. Mais aujourd'hui, je m'amuse, je prends du plaisir et je peux combiner le travail à Genk avec mon travail d'entraîneur", a confié Nilis au Eindhovens Dagblad.