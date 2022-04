"On m'a jeté des briquets... cela va peut-être les aider à arrêter de fumer"

Le défenseur de Liverpool se moque des supporters de Benfica.

En terrain hostile, il n'est pas toujours bon d'être le tireur de corners de l'équipe. Le latéral gauche de Liverpool Andrew Robertson (28 ans, 7 matchs en LdC cette saison) en a fait l'expérience ce mardi sur la pelouse de Benfica (1-3), dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Visé par de nombreux projectiles lors de la rencontre, et notamment sur la célébration collective qui a suivi le but de Luis Diaz, l'Ecossais a préféré ironiser sur la situation.

"Ils n'étaient pas très contents, hein ? On m'a jeté pas mal de briquets, alors peut-être que ça les aidera à arrêter de fumer ! Il faut voir le côté positif des choses. On a vu des joueurs être touchés cette saison. Et aujourd'hui, c'était assez proche pour moi, mais aucun projectile ne m'a atteint. Je sais qu'on peut être frustré en fin de match quand on perd, mais il ne faut pas jeter des choses qui peuvent blesser des gens sur le terrain", a réagi Robertson dans des propos rapportés par le Liverpool Echo.