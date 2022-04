Rupel Boom joue sa saison en Nationale 1 : "Un écart énorme à combler"

Le club est 13e en D1 amateurs, et doit absolument glaner des points lors des prochaines journées.

Déjà mis sous pression suite à la victoire de Thes face aux Francs Borains ce week-end, Rupel Boom a de plus perdu hier face à Visé (4-2).

"C'était une soirée très frustrante", a déclaré le gardien Juliaan Laverge à Het Laatste Nieuws. "C'était une journée complètement 'sans' et notre début de match a tout dit. Si vous êtes mené 2-0 après dix minutes et que vous encaissez quatre buts après des erreurs individuelles, vous n'avez rien à dire. Je ne veux pointer personne du doigt, mais cela frappe fort. Tout simplement parce que nous nous débrouillions si bien à l'arrière ces dernières semaines et que nous n'avons guère laissé d'occasions."

"Qu'est-ce qui a contribué à ce début dramatique ? L'absence de Yannis (Augustynen, le capitaine, ndlr) avec une blessure est quand même une perte, mais nous n'étions tout simplement pas affûtés. Je n'ai pas de raison pour cela pour le moment, mais nous n'étions tout simplement pas au rendez-vous."

Dernièrement, il a été révélé que les joueurs subissaient des retards de paiement. "Le manque de paiements joue-t-il un rôle là-dedans ? Non pas du tout. L'ambiance dans le groupe est bonne et nous sommes tous très déçus que cela se soit passé ainsi. Nous sommes venus ici pour gagner. Les résultats du week-end dernier n'étaient déjà pas en notre faveur et nous voulions donc vraiment confirmer la qualité de notre match contre le Patro. Mais cela s'est avéré complètement différent."

Rupel Boom est désormais 13e de Nationale 1, avec 4 points de retard sur les Francs Borains. Le club n'a plus le choix : il doit gagner des points, sinon ce sera le barrage. "Cet écart de quatre points avec les Francs Borains est énorme à combler, mais nous devons continuer. Dender est notre prochaine finale et nous devons y gagner. Le fait que Dender soit maintenant dans une période moindre n'a pas d'importance et qui est l'adversaire n'a pas d'importance. Il faut se regarder et réagir après cette contre-performance. C'était beaucoup trop peu."