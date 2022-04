Tom Vandenberghe évoluera en D1A la saison prochaine : "C'était le moment ou jamais de franchir le pas"

Le gardien de Deinze a signé en février pour Courtrai.

Tom Vandenberghe (29 ans) disputera samedi son dernier match à domicile pour le SK Deinze, en D1B contre le Lierse Kempenzonen. Le gardien belge, au club depuis 2015, a accordé un entretien au Nieuwsblad. Il a signé un contrat de 3 ans pour le KV Courtrai, qu'il rejoindra la saison prochaine.

"C'était maintenant ou jamais", déclare-t-il. "J'ai toujours rêvé de jouer en 1A. Les Kerels ont un excellent gardien avec Marko Ilic (24 ans). Je n'ai pas peur de rivaliser avec lui. De plus, je peux apprendre beaucoup de lui. Il n'est pas encore certain qu'il restera au KV Courtrai. Il est très talentueux et pourra compter sur beaucoup d'intérêt des autres clubs. Je saisirai chaque opportunité des deux mains. Courtrai me suit depuis plusieurs années maintenant. J'espère ne pas décevoir ces personnes. Je suis fier d'avoir complété toutes les séries, de deuxième provinciale (il évoluait auparavant au Sparta Petegem, ndlr) à la D1A."

"J'ai dû prendre une décision au moment des pourparlers de rachat de Deinze. Je comprends que les nouveaux patrons n'aient pas encore commencé à constituer l'équipe pour la saison prochaine. Je ne pouvais plus attendre.

"C'est bien que mon coéquipier Youssef Challouk se rende également à Courtrai. Je connais aussi Kristof D'Haene, donc je verrai des visages familiers dans le vestiaire le premier jour", poursuit-il.

Son plus beau moment sous les couleurs de Deinze ? "

"Sans aucun doute le titre que nous avons remporté de belle manière en 2020 en Nationale 1. J'étais auparavant actif au Sparta Petegem pendant deux ans, avec lequel j'ai remporté deux titres. J'ai été dans un vrai groupe d'amis dans les deux clubs. J'espère que ce sera également le cas à Courtrai."