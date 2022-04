Le coach du PAOK conseille les supporters de l'OM: "Il vaut mieux qu'ils ne viennent pas chez nous"

La rencontre entre Marseille et le PAOK a été émaillées d'incidents en dehors du terrain et en dehors du stade.

Des propos qui risquent de faire grand bruit ! Suite à la défaite de son équipe (1-2) à l'Orange Vélodrome ce jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, l'entraîneur du PAOK Salonique Razvan Lucescu a glissé un tacle appuyé aux supporters de l'Olympique de Marseille, pour l'accueil "hostile" qu'ils ont réservé aux fans grecs.

"J'espère que vous serez reçus comme vous nous avez reçus. J'espère que vous serez accueillis comme nous l'avons été. Je suis déçu de ce que j'ai vu. Pour le football, ce n'est pas acceptable. On a vu beaucoup de violence à l'extérieur et on n'a pas besoin d'en avoir dans le football. Ça ne donne pas une bonne image de Marseille", a dénoncé le Roumain, passablement agacé en conférence de presse. Avant d'ajouter. "Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous !"

Pour rappel, depuis mercredi soir, plusieurs affrontements ont été dénombrés entre les inconditionnels des deux équipes dans les rues de Marseille, puis au stade.