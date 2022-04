Metz s'effondre à Bordeaux après un but de Lamkel Ze

L'ancien joueur de l'Antwerp a inscrit son premier but avec ses nouvelles couleurs.

Cette après-midi, Bordeaux recevait Metz dans une rencontre qui ressemblait au match de la dernière change entre les deux équipes qui occupent les deux dernières places du classement. Les choses débutent bien pour les Messins, qui ouvrent le score après vingt minutes grâce à Didier Lamkel Ze, qui inscrit son premier but avec ses nouvelles couleurs sur une passe décisive de Nicolas De Préville. En seconde période, les Bordelais réagissent et égalisent à la 52e minute via Mangas. La tendance s'inverse, et M'Baye Niang donne l'avantage aux locaux peu après l'heure de jeu. En toute fin de partie, Hwang vient anéantir les derniers espoirs Messins. Il s'agit de la première victoire de Bordeaux en championnat depuis le 23 janvier.

Didier Lamkel Ze et ses coéquipiers prennent donc la dernière place de Ligue 1, avec trois points de retard sur Bordeaux, qui ne figure plus qu'à une longueur de Saint-Etienne, l'actuel barragiste.