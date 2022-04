Christian Kouamé satisfait : "Et maintenant, essayer d'être champion"

Christian Kouamé a encore été décisif ce dimanche pour Anderlecht : passeur (même si cela ne comptera pas dans les stats), puis buteur, l'Ivoirien a lancé le RSCA vers le top 4. Il veut désormais y être ambitieux.

Ca ne semblait pourtant pas évident au coup d'envoi pour le RSC Anderlecht. Les Mauves se sont faits prendre à la gorge par un KV Courtrai très motivé. "Non, nous n'étions pas crispés, mais nous voulions tellement bien faire que nous ne sommes pas rentrés dans le match", regrette Christian Kouamé à l'interview d'après-match. "Je perds un ballon, ça fait penalty derrière, puis nous égalisons directement. Heureusement, ce n'est que 1-1 à la pause, et en seconde période, c'était une autre équipe!".

Anderlecht est revenu des vestiaires avec d'autres intentions, c'est une certitude. Mais les Mauves restaient tout de même moins à l'aise dans le jeu que face à Charleroi. "C'était à domicile, et nous savions que Gand avait fait match nul avant ce match-là. Nous n'avions pas droit à l'erreur, et c'était devant notre public, sur notre terrain", rappelle Kouamé. "Ici, c'était plus difficile, mais nous avons su gérer le match".

Objectif rempli... et maintenant ?

Le top 4 est désormais confirmé. C'était l'objectif du club, comme le confirme Kouamé. "Quand je suis arrivé et que j'en ai parlé avec le coach et la direction, c'était l'objectif, les Playoffs 1. Nous y sommes. Il y a une finale très importante avant cela et il faudra aller chercher ce trophée", pointe cependant l'Ivoirien. "Nous sommes en forme, le travail commence à payer. On se trouve entre nous, comme la passe de Zirkzee pour moi, ma passe pour Anouar".

Et impossible d'imaginer un RSCA arriver en PO1 sans viser... le sommet. "Quand tu es en Playoffs, tu ne peux faire qu'une chose, c'est le titre. C'est évidemment l'objectif, être champion. Nous n'avons rien à perdre, le top 4 était l'objectif et désormais, nous affrontons des équipes qui ont fait un beau parcours. Mais c'est notre cas aussi. Aujourd'hui, nous avons déjà fait un peu la fête, car une victoire pareille, avec la souffrance, ça rend ça encore plus beau".