Mauvaise nouvelle pour Romelu Lukaku avant le match retour contre le Real Madrid

Chelsea fait face à un défi quasi-insurmontable : les Blues se sont inclinés 1-3 à domicile en quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Et pour le match retour, mauvaise nouvelle : Romelu Lukaku ne reviendra pas dans le groupe. Blessé au tendon d'achille, le Diable Rouge, qui a déjà manqué la rencontre de ce week-end, ne fait pas partie de la sélection de Thomas Tuchel.

Lukaku était sur le banc au match aller face au Real Madrid. Il n'a plus été titularisé avec Chelsea depuis le 19 février dernier face à Burnley.

