📷 🎥 Le Bayern Munich a rendu un vibrant hommage à Gerd Müller

Les supporters du Bayern Munich ont attendu le premier match à l'Allianz Arena à guichets fermés pour rendre un vibrant hommage à Gerd Müller en déployant un immense tifo à son effigie lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Villarreal (1-1). Et ce avec un émouvant message : "Bomber pour l'éternité".

Bayern Munich walked out to a stunning tribute to Gerd Muller ‚̧ԳŹ pic.twitter.com/43urcE86xk