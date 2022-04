Belmadi, décision imminente

Le sélectionneur de l'Algérie devrait poursuivre dans ses fonctions.

L'élimination précoce en Coupe d'Afrique des Nations et la non-qualification pour la Coupe du monde n'ont pas eu la peau de Djamel Belmadi. Le sélectionneur de l'Algérie a certes été très touché par ces deux échecs consécutifs mais, selon les information de DZ Foot, il semble bien parti pour poursuivre l'aventure avec les Fennecs. Face à la proximité avec les éliminatoires pour la prochaine CAN, qui commenceront fin mai, la Fédération aurait décidé de lui proposer un contrat s'étendant jusqu'à la Coupe du monde 2026, et "les négociations avancent bien", assurent nos confrères.

Une bonne nouvelle en perspective pour les Algériens, qui devraient conserver le coach qui leur a permis de se rassoir sur le toit de l'Afrique en 2019.