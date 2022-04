Benjamin Pavard : "Ça fait chier"

Le Bayern Munich s'est fait éliminer par Villarreal (1-1) ce mardi en quart de finale retour de la Ligue des Champions.

Le Bayern Munich s'est fait sortir en quart de finale de la LIgue des champions par Villarreal ce mardi. Une grosse désillusion pour le champion d'Allemagne. "Comparé au match aller, je trouve qu'on a vraiment fait un très bon match. On n'a pas concédé tellement d'occasions. Ils ont eu deux opportunités, ils ont marqué un but. Félicitations à eux", a lâché Benjamin Pavard au micro de beIN Sports.

"On a manqué de réussite, on n'a pas marqué les buts qu'il fallait. Ça nous fait chier d'être éliminés. Je trouve qu'on a fait un très bon match, c'est le football, il faut passer à autre chose. Maintenant, on a le championnat à gagner", a conclu le défenseur polyvalent du club bavarois.

Le Bayern Munich n'a plus que la Bundesliga pour se consoler cette saison et compte neuf points d’avance sur le Borussia Dortmund à cinq journées de la fin.