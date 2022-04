Ligue des champions : Manchester City et Liverpool filent en demi-finale !

Qualifiés ce mardi soir, le Real Madrid et Villarreal ont été rejoints ce mercredi soir par Liverpool et Manchester City.

Atlético Madrid-Manchester City 0-0

Comme à son habitude, Manchester City posera rapidement le pied sur le ballon. Face à une équipe espagnole bien en place, les Citizens auront toutefois beaucoup de mal à s’approcher du but adverse. Il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir City se procurer la première occasion de but de la partie avec un tir de Gündogan sur le poteau d’Oblak, sauvé dans la foulée par Felipe sur une tête de Gündogan qui avait poursuivi son action.

Au retour des vestiaires, l’Atético sera plus mordant à l’image d’une reprise dangereuse de Griezmann à l’heure de jeu. Peu après l'heure de jeu, Kevin De Bruyne sortira sur blessure. Mais le score ne bougera pas et l’entraîneur argentin fera alors entrer ses dernières forces offensives (Carrasco, Correa, De Paul, Suarez, Cunha) pour le dernier quart d’heure. La fin de la rencontre sera fort électrique.

Les locaux pousseront pour tenter de faire la différence, mais manqueront de réussite devant le but adverse alors que Stones sauvait les siens en déviant une reprise de Carrasco. Dans le temps additionnel, Felipe sera expulsé pour un second avertissement, qui provoquera des échauffourées. A dix contre onze, les Colchoneros continueront de pousser mais ne réaliseront pas l'exploit malgré une ultime frappe de Correa repoussée par Ederson.

Manchester City croisera donc le fer avec le Real Madrid en demi-finale.

Liverpool-Benfica 3-3

Vainqueur 1-3 à l’aller au Portugal, Liverpool a fait le boulot à Anfield. Après un bon quart d’heure de jeu, les Reds prendront le contrôle de la partie via une tête de Konaté (21e) 1-0. Ramos égalisera pour les visiteurs (32e), 1-1.

Firmino profitera d’une frappe ratée de Jota pour redonner l’avantage aux siens (55e), 2-1. L’attaquant brésilien fera le break quelques minutes plus tard à la réception d’un bon coup franc de Tsimikas (65e), 3-1. Toutefois, les Lisboètes reviendront dans la partie. Yaremchuk réduira l’écart après vérification du VAR (73e), 3-2. Nuñez égalisera ensuite en fin de rencontre (83e), 3-3. On en restera donc là, et les Reds, sans surprise, se qualifient pour le dernier carré où ils affronteront Villarreal.