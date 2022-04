"Nous ne sommes pas le village d'Astérix et Obélix"

Emery buvait du petit lait après la qualification de Villarreal sur la pelouse du Bayern.

Villarreal n'a pas sa place en Super Ligue. Mais dans le dernier carré de la Ligue des Champions, si. Malgré la confiance - à la limite de l'arrogance - du Bayern Munich, c'est bien l'actuel 7e de Liga qui sera au rendez-vous des demi-finales (1-1, 1-0). Et l'entraîneur Unai Emery veut être pris au sérieux !

"Cette qualification, c'est un sentiment extraordinaire car ça n'a pas été facile pour nous", a rappelé l'ancien coach du PSG. "Nous ne sommes pas ici pour qu'on dise que nous sommes gentils, que nous sommes sympathiques, un petit village comme celui d'Astérix et Obélix, non, non, non ! Nous avançons pas à pas, nous avons eu un quart de finale très difficile. Mais notre but avant ce match, ce n’était pas de donner une bonne image de nous, c’était de nous qualifier."