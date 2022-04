Thomas Tuchel tacle l'arbitre : "J'ai été déçu de le voir rigoler autant avec l'entraîner adverse"

Tenant du titre, Chelsea est sorti de la Ligue des Champions, éliminé par le Real Madrid ce mardi soir, après prolongations. L'entraîneur des Blues n'a pas trouvé que tout le monde avait été à la hauteur au cours de la rencontre et il ne s'est pas privé pour le dire.

Thomas Tuchel a poussé un coup de gueule en conférence de presse en pointant du doigt l'arbitre polonais Szymon Marciniak. "J'ai été déçu de voir l'arbitre rigoler autant avec Carlo. Quand j'ai voulu aller le remercier à la fin du match, il était en train de rigoler et de s'amuser avec l'entraîneur adverse. Je crois que le moment est mal choisi pour faire ça après le coup de sifflet de final et après 126 minutes durant lesquelles une équipe a donné son cœur. Quand tu vois l'arbitre rigoler avec l'entraîneur d'en face, c'est un mauvais moment. Je lui ai dit", a déclaré le technicien allemand qui a sous entendu un arbitrage en faveur du Real Madrid.

"Ce n'est pas d'aujourd'hui (mardi). Quand tu joues contre le Real Madrid, tu ne t'attends peut-être pas à ce que tout le monde soit courageux. J'ai senti des petites décisions lors du match aller et aujourd'hui (mardi) aussi", a lâché Tuchel avant de revenir sur l'action du but refusé à Marcos Alonso. "Je n'ai pas revu le but, mais je suis très déçu que l'arbitre ne soit pas sorti du terrain pour aller voir les images par lui-même. Tu dois rester le chef et ne pas donner la décision finale à quelqu'un qui est isolé et assis dans un fauteuil" a-t-il conclu en taclant le VAR au passage.