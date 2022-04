🎥 Public présent à l'entraînement ouvert du RSC Anderlecht, quelques absents sur la pelouse

Ce mercredi, le RSCA organisait un entra√ģnement ouvert au public √† l'approche de la finale de la Croky Cup.

Sans surprise au vu de l'euphorie actuelle à Anderlecht, le public a répondu présent. Environ 5000 supporters étaient présents au Lotto Park pour venir assister à l'entraînement des Mauves, qui préparent la finale de la Coupe de Belgique. Le RSCA s'est qualifié pour les PO1 dimanche dernier sur la pelouse de Courtrai et le moral y est au beau fixe.

Sur la pelouse, par contre, trois absents : Sergio Gomez, Majeed Ashimeru et Yari Verschaeren. Ce dernier s'était blessé lors du match contre Charleroi, Gomez avait dû sortir contre Courtrai. Ashimeru, lui, est absent depuis deux rencontres, blessé également. Vincent Kompany attendra jusqu'au dernier moment avant de décider si ces trois cadres disputeront la finale. Concernant Gomez, le coach anderlechtois n'était pas pessimiste après sa sortie dimanche dernier.

Afin de compléter le noyau, c'est... l'analyste vidéo, Eliot Tybebo, qui a dû être aligné au back gauche. En défense centrale, on a vu évoluer les deux gardiens de but réserve, Colin Coosemans et Rik Vercauteren. Le tout dans une excellente ambiance. Les entraînements ouverts, il est vrai, sont souvent des moments de "fun" partagés avec le public plutôt que de réelles séances tactiques dont l'adversaire pourrait profiter...