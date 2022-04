Diego Simeone "fier de ce que l'Atlético a produit" contre Manchester City

La rencontre entre l'Atlético Madrid et Manchester City aura été tendue jusqu'au bout. Les Colchoneros ont tout donné et frôlé l'exploit, mais sont finalement éliminés.

On voit rarement Manchester City aussi fébrile. Jusqu'au bout des arrêts de jeu, l'Atlético Madrid a poussé et est passé très près d'arracher les prolongations face à des Citizens dans leurs petits souliers. Dans la tension générale, les Colchoneros ont finalement dû s'avouer vaincus et leur parcours s'arrête en quart de finale. Mais Diego Simeone est fier de son équipe. "Je suis très déçu de cette élimination. J'ai des priorités dans la vie et la première est de gagner. Mais la seconde, c'est d'être fier de ce que mon équipe produit", déclare l'Argentin après la rencontre en conférence de presse.

"Je suis fier de cette équipe car elle se bat. Nous avons notre manière de jouer, bonne ou mauvaise, mais nous nous battons. Le football a plusieurs visages, je ne vais pas juger la manière de jouer de l'adversaire", relativise-t-il au moment d'évoquer le football rude parfois déployé par l'Atlético. "Nous avons joué avec nos armes. Je suis heureux car je sais que les anciens, les Luis Aragones (ex-coach de l'Atlético, décédé en 2014, nda), ceux partis durant la pandémie nous auront vus rivaliser avec Manchester City, et c'est très difficile".