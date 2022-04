L'ancien PDG d'Anderlecht conseiller d'un club... de P2

Après avoir fait partie de l'organigramme du club le plus titré du pays en 2020, Karel Van Eetvelt va travailler à un tout autre niveau.

En 2020, Karel Van Eetvelt, 56 ans, avait occupé pendant 9 mois le poste de CEO au RSC Anderlecht. L'ancien patron d'Unizo avait quitté ses fonctions en janvier 2021, après avoir travaillé de manière intensive à remettre le budget du RSCA sur les rails. C'est désormais cette même mission qu'il aura du côté... de la provinciale. Le Nieuwsblad rapporte que Van Eetvelt conseillera le KSV Bornem, club de P2 au bord de la faillite.

Karel Van Eetvelt est originaire de Bornem et le club de sa ville natale est en grande difficulté financière. Relégué en P2, il veut à tout prix éviter la faillite et a donc fait appel à l'expertise de l'ex-PDG du club le plus titré du pays. Une belle preuve de passion pour le football.