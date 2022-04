La Nations League à Sclessin et au Heysel si la Belgique est désignée pays-hôte !

Ce mercredi, on apprenait la candidature de la Belgique à l'organisation du Final Four de la Ligue des Nations. Restait une question : dans quels stades se tiendraient ces matchs?

L'UEFA a annoncé ce mercredi que la Belgique, la Pologne, le Pays de Galles et les Pays-Bas - quatre équipes faisant partie de la même poule en Nations League - étaient candidats à l'organisation du prochain Final Four, qui se tiendrait du 14 au 18 juin 2023. Le lauréat serait désigné en janvier 2023. Il y a de fortes chances pour que l'UEFA se contente de désigner le vainqueur de ce groupe 4, qui évoluera alors à domicile, comme lors des précédentes éditions.

Et l'Union Belge a désormais révélé quels stades accueilleraient la compétition. Il s'agira(it) du Stade Roi Baudouin et du Stade Maurice Dufrasne, autrement dit Sclessin. Peter Bossaert, directeur général de l'UB, s'est réjoui de voir la Belgique à nouveau candidate à l'organisation d'un "grand événement international", via un communiqué.

"Je suis très reconnaissant envers la Ville de Bruxelles concernant sa volonté d’effectuer les interventions nécessaires à l’amélioration du confort du Stade Roi Baudouin et à la Ville de Liège pour l’organisation de l’autre demi-finale et de la petite finale. Si toutes les planètes s’alignent, que notre candidature est retenue et que nous pouvons nous qualifier pour la phase finale de la Nations League, cela signifierait qu’après une longue attente, nous pourrions à nouveau offrir à nos supporters, ici dans notre pays, l’atmosphère des véritables finales européennes”, lit-on ainsi.

On apprend ainsi que des aménagements sont prévus au Heysel pour améliorer le Stade Roi Baudouin, dont on évoque depuis longtemps une rénovation.