Pep Guardiola s'offre un nouveau record

Ce mercredi soir, Manchester City est allé partager l'enjeu face à l'Atlético Madrid (0-0) dans un Wanda Metropolitano en ébullition. Les Syblues défieront le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions.

Avec cette nouvelle qualification en demi-finale, la deuxième consécutive avec Manchester City, Pep Guardiola devient l'entraîneur ayant atteint le plus de fois le dernier carré de la Ligue des Champions.

L'Espagnol en est à 9 demi-finales (4 au Barça, 3 au Bayern et à Manchester City). Soit une de plus que José Mourinho (8) et Carlo Ancelotti (8).