Kevin De Bruyne sur le banc de Manchester City pour le choc face à Liverpool !

Pourtant blessé et incertain, le Belge prend place sur le banc des Citizens pour cette rencontre de FA Cup.

Blessé à la cheville en Ligue des Champions mercredi, Kevin De Bruyne est pourtant dans le groupe repris par Pep Guardiola pour cette demi-finale de FA Cup face à Liverpool (16h30).

Le Belge était incertain et s'était fait appliquer des points de suture. Il ne s'était pas non plus entraîné hier. Cette place sur le banc est un peu surprenante, puisque le Belge était pressenti pour seulement revenir sur les terrains la semaine prochaine (mercredi contre Brighton). A voir évidemment si De Bruyne montera au jeu aujourd'hui ou si Guardiola ne préfère pas prendre de risque...

A noter que le jeune belge formé à Anderlecht Roméo Lavia figure également dans les rangs des remplaçants.

Par contre, Kyle Walker, lui aussi blessé contre l'Atletico en C1, est absent.