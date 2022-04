Jürgen Klopp évoque le quadruplé et refuse de s'enflammer

Qualifié pour la finale de la FA Cup après sa belle victoire contre Manchester City (3-1) ce samedi, Liverpool peut viser le quadruplé cette saison.

Après avoir déjà remporté la Carabao Cup et plus qu'à un match du sacre en Coupe d’Angleterre, Liverpool est également très bien placé pour remporter la Premier League et la Ligue des Champions. Toutefois Jürgen Klopp refuse de s’enflammer.

"Un match comme celui d’aujourd'hui montre encore plus à quel point c'est improbable de faire le quadruplé. Se qualifier comme ça contre Manchester City, c'est tellement dur et, maintenant, on doit jouer Manchester United (en Premier League, mardi) qui est relancé pour la C1. Ce ne sera pas un match amical. Historiquement, ce ne sont jamais des matchs amicaux contre eux", a souligné le technicien allemand en conférence d presse; "Ensuite Villarreal, ce ne sera pas une partie de plaisir non plus. C'est incroyablement intense et il serait vraiment improbable qu'on gagne tout. Mais je m'en moque, essayons, tentons notre chance et on verra comment on récupère", a conclu le T1 des Reds.