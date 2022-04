Philippe Clément a-t-il sauvé sa peau à l'AS Monaco ?

Philippe Clément a été dans la tourmente à Monaco voilà plusieurs mois, mais semble avoir réussi à faire changer d'avis sa direction.

On le sait, l'AS Monaco envisageait une grande lessive après cette saison et les résultats décevants : le président Dimitri Rybolovlev avait prévu de se séparer d'Oleg Petrov (vice-président), de Paul Mitchell (directeur sportif) et de Philippe Clément. L'élimination en Coupe de France des oeuvres du FC Nantes, notamment, semblait avoir été la défaite de trop pour le coach belge. Les rumeurs faisaient même déjà état d'un intérêt de l'Antwerp en vue de la saison prochaine.

Mais le vent aurait tourné. Depuis plusieurs semaines, Monaco a redressé la barre, battant notamment le PSG et, ce week-end, le Stade Rennais (2-3). Les Principautaires se sont remis dans la course à la Ligue des Champions et sont actuellement à trois points de Rennes, 3e de Ligue 1. Des résultats qui auraient convaincu la direction monégasque, selon L'Equipe. Si l'ASM continue sur cette lancée d'ici à la fin de saison, Philippe Clément (ainsi que Paul Mitchell) pourraient bien rester en poste. Une bonne nouvelle pour le Belge, sous contrat jusqu'en 2024. Une moins bonne nouvelle pour les clubs de D1A qui rêvaient de le rapatrier!