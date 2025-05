Cristiano Ronaldo en tête des sportifs les mieux payés du monde : les stars belges absentes du classement

Cristiano Ronaldo règne toujours sur le monde du sport, mais cette fois ce n’est pas sur un terrain qu’il s’impose c’est sur son compte en banque.

Selon le dernier classement publié par Forbes, l’attaquant d’Al-Nassr est l’athlète le mieux payé du monde en 2024 avec des revenus estimés à 275 millions de dollars (environ 246 millions d’euros). C'est la troisième année de suite que le Portugais domine le classement.

