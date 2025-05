Et si l'Union était sacrée dimanche ? Voici ce qui pourrait se passer à Saint-Gilles

L'Union Saint-Gilloise pourrait être sacrée championne ce week-end si elle bat l'Antwerp et que Bruges s'incline à Anderlecht. Mais le club reste prudent : aucune fête prévue,

L’Union Saint-Gilloise n’est peut-être plus qu’à 90 minutes (et un peu de chance) d’un titre historique. Si les Bruxellois s’imposent samedi sur la pelouse de l’Antwerp et que le Club de Bruges perd dimanche contre Anderlecht au Lotto Park, alors le sacre tant attendu deviendra réalité.

Mais du côté du club saint-gillois, on reste les pieds sur terre. Pas de scène de liesse annoncée, pas de bus impérial ni de feux d’artifice prévus selon Le Soir. L’Union veut jouer le coup à fond, mais garde la tête froide. Le message est clair, tant que le titre n’est pas officiellement acquis, inutile de s’enflammer.

Pourtant, en coulisses, une douce excitation commence à se faire sentir. Car si tous les astres s’alignent, il se pourrait bien qu’un rassemblement improvisé voie le jour dimanche soir. Et c’est du côté de la place Van Meenen, en plein cœur de Saint-Gilles, qu’on pourrait voir affluer les supporters. C’est là que se trouve la maison communale, et c’est là aussi que pourraient débuter les premières scènes de célébration, en toute simplicité.

Ce titre, les supporters l’attendent depuis si longtemps qu’il en est presque irréel. Mais la prudence du club est compréhensible. Le traumatisme de la fin de saison dernière reste dans toutes les têtes.

Alors, ce week-end, l’Union jouera à l’Antwerp avec tout son cœur, pendant que les regards se tourneront vers Bruxelles dimanche.