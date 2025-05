Pas une, pas deux, mais trois fois à l'Antwerp : Hairemans raconte les coulisses de son retour

Geoffry Hairemans fait son retour à l'Antwerp. Le joueur de 33 ans a signé son contrat cette semaine avec le Great Old. Il a raconté l'histoire étonnante derrière son transfert.

Geoffry Hairemans est de retour à l'Antwerp. Le joueur de flanc entame ainsi sa troisième période au sein du club anversois, qui sera très probablement aussi la dernière.

Il avait déjà porté les couleurs du Great Old lors de la saison 2009-2010, puis entre 2015 et 2019, avant de partir au KV Malines. Âgé de 33 ans, Hairemans a toujours été apprécié au Bosuil et son retour est une fois encore bien accueilli.

"Je ne m'attendais vraiment plus à ça", a confié Hairemans à la Gazet van Antwerpen. "J'avais croisé Sven Jaecques (le CEO de l'Antwerp, ndlr) et je lui avais dit : 'Alors, tu vas me faire revenir ? Maintenant que je suis libre, c'est le moment idéal.'"

"Tout ça, c'était évidemment sur le ton de la plaisanterie", affirme Hairemans, même si l'on imagine qu'il espérait secrètement un peu plus. Et il avait raison d'y croire.

"Il m'a répondu : 'On va reprendre contact bientôt.' Ensuite, on a commencé à discuter. Le choix de revenir à l'Antwerp s'est imposé naturellement, d'autant que je pouvais signer pour deux saisons", conclut-il