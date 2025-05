Wouter Vandenhaute dans le viseur des ultras : une confrontation se prépare avant le choc contre le Club de Bruges

Les ultras d'Anderlecht prévoient d'attendre leur président, Wouter Vandenhaute, à l'entrée du stade ce dimanche. C'est en tout cas ce qu'a affirmé l'animateur Eric Goens hier dans son propre talk-show Bar Goens sur VTM.

Eric Goens aurait appris de source sûre que les ultras d'Anderlecht comptent attendre Wouter Vandenhaute à son entrée dans le stade pour le match contre le Club de Bruges ce dimanche.

Les relations sont tendues depuis un certain temps entre le président d'Anderlecht et les supporters du club bruxellois. Depuis des mois, le slogan "wOUTer" résonne dans les tribunes, sans équivoque.

Lors de la défaite 0-1 contre l’Union samedi dernier, un appel avait aussi été lancé pour assister au "pot d’adieu" de Vandenhaute. Ce qui ressemblait à une initiative humoristique s’est révélé bien plus sérieux. C’est ce qu’écrit Het Nieuwsblad et que nous vous rapportions déjà plus tôt.

La finale de Coupe, plus tôt ce mois-ci, aurait pu sauver la saison d’Anderlecht, mais elle a également été perdue. En championnat, la quatrième place semble être le maximum atteignable.

Il reste donc à voir, non sans inquiétude, si une confrontation aura effectivement lieu entre Vandenhaute et les ultras du club. Le président devrait, lui, se rendre au Lotto Park avec une certaine appréhension.