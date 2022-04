Coupe d'Italie : L'Inter étrille l'AC Milan et file en finale

En attendant le match de mercredi entre la Juventus et la Fiorentina (les Bianconeri se sont imposés 1-0 à Florence, ndlr), nous avions droit au retour du derby milanais ce soir entre l'Inter et l'AC Milan. Les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul et vierge à l'aller.

Lautaro Martinez a rapidement ouvert le score dsur un service de Matteo Darmian (4e), 1-0. L’Argentin doublera la mise juste avant la pause (40e), 2-0. Les Nerazzurri tueront la rencontre grâce à Robin Gosens (82e), 3-0. L’Inter attend désormais de savoir si elle défiera la Juventus ou la Fiorentina en finale.