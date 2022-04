Superbe geste de l'UEFA, qui offre 10.000 tickets aux supporters pour la finale de la C1!

L'UEFA veut ainsi récompenser "ceux qui constituent l'âme du football" pour leur soutien fidèle durant la pandémie de Covid-19. En plus de ces 10.000 billets gratuits mis à disposition des supporters des équipes finalistes (5000 par équipe), 8000 tickets seront distribués pour la finale de l'Europa League, qui se tient elle le mercredi 18 mai à Séville.

Les clubs seront chargés de la distribution de ces tickets gratuits.

🎟️ Tickets for the #UCL and #UEL finals are on sale now!#UCLfinal clubs will receive 20,000 each, with 12,000 more available online now.#UELfinal clubs will receive 10,000 each, with 13,000 more available online now.



Full details and how to buy: ↙️ ↘️