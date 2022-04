Un ancien de Chelsea a jugé Lukaku "pas assez concerné" contre Arsenal

Romelu Lukaku était titulaire contre Arsenal, mais les Blues ont pris l'eau en seconde période pour finalement s'incliner 2-4.

Romelu Lukaku faisait son retour dans le onze de base de Chelsea pour la première fois depuis le 19 février dernier mais n'a malheureusement pas réussi à amener de l'impact sur la rencontre. Le Diable Rouge est sorti à l'heure de jeu sans avoir fait trembler les filets, et les Blues se sont inclinés (2-4) face à Arsenal dans ce derby de Londres.

Je n'ai pas vu d'envie chez Lukaku

Jimmy Floyd Hasselbaink, ancien de Chelsea, n'a jamais mâché ses mots à l'encontre de Lukaku, et n'a naturellement pas manqué l'occasion de le critiquer après la rencontre d'hier. "Je crois que Tuchel est très déçu. Il ne veut pas trop parler des individualités mais c'est assez clair. Lukaku, Christensen, Sarr et Alonso, ils ne sont juste pas assez bons pour Chelsea". Aux yeux de l'ancien attaquant (et ancien coach de l'Antwerp!), Lukaku manquerait de motivation : "Lukaku reçoit une opportunité, il doit montrer que c'est lui l'homme de la situation. Montre de l'envie! Je n'en ai pas vu".

Hasselbaink, qui a inscrit 88 buts pour Chelsea lors de son passage de 2000 à 2004, juge que les Blues ont besoin d'un 9. "J'aimerais que Lukaku s'en sorte, car Chelsea en a besoin. Kai Havertz est entré et a pris l'espace, demandé le ballon, couru à gauche et à droite. Ca ne marche pas toujours mais il essaie. Je ne vois pas ça chez Lukaku", regrette-t-il. "Je ne dis pas que tout est de sa faute mais à un moment donné, il faut en faire plus".